Nexen Tire vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Nexen Tire stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 356,81 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nexen Tire ein EPS von 469,00 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 833,06 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nexen Tire einen Umsatz von 697,58 Milliarden KRW eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1528,00 KRW je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 785,92 Milliarden KRW für das Quartal in Aussicht gestellt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1447,97 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 1236,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Nexen Tire mit einem Umsatz von insgesamt 3 189,61 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 847,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,00 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1435,71 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 3 149,41 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at