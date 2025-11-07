Nexen Tire: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Nexen Tire hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 525,56 KRW. Im Vorjahresviertel waren -64,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 780,70 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 708,51 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at