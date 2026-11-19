Nexen hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nexen vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 404,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 611,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Nexen hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 947,78 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 885,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at