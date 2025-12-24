Nexera Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Nexera Energy veröffentlichte am 22.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at