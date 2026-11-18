NexGel hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,600 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,53 Prozent auf 3,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at