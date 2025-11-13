NexGel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NexGel ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NexGel die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

NexGel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at