NexGel öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NexGel hat am 17.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at