NexGen Energy: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NexGen Energy hat sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NexGen Energy ein Ergebnis je Aktie von -0,230 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at