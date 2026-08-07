NexGen Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NexGen Energy lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 AUD, nach -0,160 AUD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at