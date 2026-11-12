NexGen Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

NexGen Energy hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 32,14 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -221,880 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at