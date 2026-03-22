NexGen Energy Aktie

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WKN DE: A1WZPW / ISIN: CA65340P1062

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22.03.2026 14:11:21

NexGen Energy Up 123% This Past Year as Investor Adds $7.3 Million Before Major Approval

On February 17, 2026, Hancock Prospecting disclosed a buy of NexGen Energy (NYSE:NXE), adding 828,245 shares in an estimated $7.31 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Hancock Prospecting increased its position in NexGen Energy by 828,245 shares. The estimated transaction value was $7.31 million, calculated using the average share price over the fourth quarter of 2025. The fund’s quarter-end stake totaled 9,078,245 shares, with a reported value of $83.66 million, up $9.81 million from the prior filing.NexGen Energy is a Canadian uranium exploration and development company with its principal asset, the Rook I project, located in the Athabasca Basin. The company is advancing its uranium assets toward production.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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