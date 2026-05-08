NexGen Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

NexGen Energy hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at