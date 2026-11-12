NexGen Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NexGen Energy hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 AUD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 AUD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at