NexGen Energy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

NexGen Energy hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 248,10 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -66,210 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at