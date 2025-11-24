NexgenRx vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

NexgenRx hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

NexgenRx hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at