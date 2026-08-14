Nexgold Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nexgold Mining stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,060 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at