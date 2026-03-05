Nexi Capital Aktie
Nexi FY25 Normalised Net Profit Rises
(RTTNews) - Nexi S.p.A. (NEXI.MI) reported fiscal 2025 loss attributable to the parent company of 3.4 billion euros, compared to profit of 167 million euros, prior year. Normalised net profit was 783.3 million euros, up 7.2% from last year. EBITDA was 1.9 billion euros, up 2.3%.
Fiscal 2025 revenues were at 3.58 billion euros, an increase of 2.1% from last year. Net operating revenues were 3.62 billion euros compared to 3.58 billion euros.
Nexi shares are currently trading at 2.72 euros, down 19.73%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
