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16.11.2026 06:31:29
NexLiving Communities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
NexLiving Communities präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NexLiving Communities ein EPS von 0,060 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NexLiving Communities im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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