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15.05.2026 06:31:29
Nexmetals Mining mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Nexmetals Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,30 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nexmetals Mining ein EPS von -1,400 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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