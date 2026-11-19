Nexmetals Mining lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,35 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,750 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at