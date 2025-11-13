NEXON informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

NEXON hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 805,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 908,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at