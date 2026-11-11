NEXON: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NEXON lud am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 48,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 47,78 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 138,38 Milliarden JPY gegenüber 118,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at