NEXON: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NEXON hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat NEXON im vergangenen Quartal 869,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEXON 805,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at