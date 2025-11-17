NexPoint Capital: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

NexPoint Capital hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,340 USD im Vorjahresvergleich.

NexPoint Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 57,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at