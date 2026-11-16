NexPoint Diversified Real Estate Trust hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

NexPoint Diversified Real Estate Trust hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 18,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at