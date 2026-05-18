NexPoint Diversified Real Estate Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NexPoint Diversified Real Estate Trust lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,800 USD erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 20,1 Millionen USD, gegenüber 30,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at