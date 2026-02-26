NexPoint Residential Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

NexPoint Residential Trust hat am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 62,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,260 USD. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,24 Prozent auf 251,28 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 259,70 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 1,185 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 251,87 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at