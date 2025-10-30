NexPoint Residential Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

NexPoint Residential Trust lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 62,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 64,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at