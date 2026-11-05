NexPoint Residential Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NexPoint Residential Trust äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das NexPoint Residential Trust ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at