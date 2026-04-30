NexPoint Residential Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

NexPoint Residential Trust ließ sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat NexPoint Residential Trust die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,27 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NexPoint Residential Trust ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat NexPoint Residential Trust 63,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 63,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at