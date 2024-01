Next-Aktie stärker: Gewinnziel zum fünften Mal in Folge angehoben

Die Firma hob zum fünften Mal in acht Monaten ihr Gewinnziel an. Für das im Januar endende Geschäftsjahr 2023/24 wird nun ein Anstieg des Vorsteuergewinns auf 905 Millionen Pfund (1,05 Milliarden Euro) erwartet nach zuvor angepeilten 885 Millionen Pfund, wie Next am Donnerstag mitteilte. Im letzten Bilanzjahr lag der Gewinn bei 870 Millionen Pfund. Für 2024/25 prognostiziert die Gruppe einen Umsatzanstieg von sechs Prozent und eine Gewinnsteigerung von fünf Prozent. Der Konzern mit seinen rund 460 Geschäften in Großbritannien und Irland sowie Online-Stores in über 70 Ländern gilt Experten zufolge als ein Indikator für das britische Konsumklima.

In London klettert die Next-Aktie zeitweise um 5,30 Prozent auf 85,10 Pfund.

London (Reuters)