Next Biometrics Group ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Next Biometrics Group ASA äußerte sich am 20.08.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,06 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Next Biometrics Group ASA im vergangenen Quartal 18,3 Millionen NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Next Biometrics Group ASA 7,3 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at