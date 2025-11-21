Next Biometrics Group ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Next Biometrics Group ASA stellte am 19.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Next Biometrics Group ASA -0,010 NOK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Next Biometrics Group ASA im vergangenen Quartal 3,0 Millionen NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 89,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Next Biometrics Group ASA 27,5 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at