Next Biometrics Group ASA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Next Biometrics Group ASA präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,24 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Next Biometrics Group ASA -0,140 NOK je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 81,11 Prozent auf 2,5 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,0 Millionen NOK gelegen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,690 NOK. Im Vorjahr waren -0,420 NOK je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 13,36 Millionen NOK, gegenüber 71,57 Millionen NOK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 81,33 Prozent präsentiert.
