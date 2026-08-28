Next Biometrics Group ASA Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Next Biometrics Group ASA Registered hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,77 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,900 NOK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,0 Millionen NOK vermeldet – das entspricht einem Plus von 194,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -2,2 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at