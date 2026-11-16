Next Generation Management hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Next Generation Management hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren -36,150 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Next Generation Management in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at