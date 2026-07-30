Next Generation Management: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Next Generation Management hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,30 USD gegenüber -0,130 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at