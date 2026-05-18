Next Generation Technology Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Next Generation Technology Group gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 122,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 21,77 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 6,28 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 135,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at