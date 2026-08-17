Next Generation Technology Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Next Generation Technology Group ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Next Generation Technology Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 55,56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Next Generation Technology Group 11,70 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 7,21 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,96 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at