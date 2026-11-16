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16.11.2026 06:31:29
Next Generation Technology Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Next Generation Technology Group ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Next Generation Technology Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es stand ein EPS von 67,12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Next Generation Technology Group noch ein Gewinn pro Aktie von 58,61 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 127,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,35 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,63 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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