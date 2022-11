Next Hydrogen Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Next Hydrogen Solutions hat am 09.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,170 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,170 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,50 Prozent auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Next Hydrogen Solutions 0,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at