Next Hydrogen Solutions legte Quartalsergebnis vor

Next Hydrogen Solutions stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz wurde auf 2,3 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at