Next Hydrogen Solutions präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Next Hydrogen Solutions gab am 10.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,15 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 0,6 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at