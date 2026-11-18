Next Hydrogen Solutions hat am 17.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Next Hydrogen Solutions in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,0 Millionen CAD im Vergleich zu 2,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at