Next Hydrogen Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Next Hydrogen Solutions präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 0,9 Millionen CAD gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at