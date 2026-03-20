JS Aktie
WKN DE: A2DRZB / ISIN: KR7194370003
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20.03.2026 11:44:00
Next.js 16.2 bringt Updates für die Nutzung von KI-Agenten
Das React-Framework weist über 200 Änderungen für den Bundler Turbopack auf und zielt darauf ab, den Einsatz von KI-Agenten effizienter zu machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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