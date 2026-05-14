|
14.05.2026 06:31:29
NEXT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NEXT hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 6,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,91 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NEXT einen Umsatz von 5,92 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!