NEXT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NEXT hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 6,17 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 26,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,91 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NEXT einen Umsatz von 5,92 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at