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03.08.2026 06:31:29
Next Mediaworks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Next Mediaworks stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Next Mediaworks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 INR je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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