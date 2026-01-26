Next Mediaworks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Next Mediaworks hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,15 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,560 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at