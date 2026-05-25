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25.05.2026 06:31:29
Next Mediaworks präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Next Mediaworks hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Next Mediaworks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,29 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,42 INR je Aktie gewesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,790 INR. Im Vorjahr waren 9,51 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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